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    Скотт Маккена - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Скотт
    Фамилия Маккена
    Команда Ноттингем Форест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 188
    Вес 73
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 1' - 7' Фулхэм 2:0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 23 тур
    05.02.2023 1' - 90' Ноттингем Форест 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
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