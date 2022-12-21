Скотт Маккена - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Скотт
|Фамилия
|Маккена
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Вес
|73
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Скотт
|Фамилия
|Маккена
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Вес
|73
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|1' - 7'
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Ноттингем Форест
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2023
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|25.01.2023
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|11.01.2023
|61' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|21.12.2022
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)