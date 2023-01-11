Анхель Гомес - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Анхель
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 августа 2000 (22 года)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 13,00
млн
|Имя
|Анхель
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 августа 2000 (22 года)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 87'
|Ланс
|1:1
|Лилль
|Франция. Лига 1, 26 тур
|24.02.2023
|65' - 90'
|Лилль
|2:1
|Брест
|Франция. Лига 1, 25 тур
|80'
|19.02.2023
|1' - 88'
|ПСЖ
|4:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Лилль
|2:0
|Страсбур
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|83' - 90'
|Лион
|
3:2
(4:2)п
|Лилль
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|04.02.2023
|1' - 63'
|Ренн
|1:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 22 тур
|59'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|25
|2
|4
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -87'
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|24.02.2023
|65' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Брест (Брест)
|80'
|19.02.2023
|1' -88'
|ПСЖ (Париж)
|4:3
|Лилль (Лилль)
|12.02.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Страсбур (Страсбур)
|04.02.2023
|1' -63'
|Ренн (Ренн)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|59'
|01.02.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|29.01.2023
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|85'
|15.01.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|5:1
|Труа (Труа)
|16'
|11.01.2023
|1' -74'
|Брест (Брест)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|02.01.2023
|1' -84'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|28.12.2022
|1' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|68'
|13.11.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|62'
|06.11.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|30.10.2022
|1' -70'
|Лион (Лион)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|23.10.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|4:3
|Монако (Монако)
|70'
|09.10.2022
|1' -85'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Ланс (Ланс)
|02.10.2022
|1' -70'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|25'
|17.09.2022
|1' -60'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|10.09.2022
|1' -65'
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|04.09.2022
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|57'
|31.08.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|26.08.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|21.08.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:7
|ПСЖ (Париж)
|12.08.2022
|1' -85'
|Нант (Нант)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|07.08.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|4:1
|Осер (Осер)
|58'