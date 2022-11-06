Дамьян Шиманьски - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Дамьян
|Фамилия
|Шиманьски
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|181
|Вес
|70
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Дамьян
|Фамилия
|Шиманьски
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|181
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|1' - 90'
|Атромитос
|0:0
|АЕК
|Греция. Суперлига, 21 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|ПАОК
|2:0
|АЕК
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 65'
|АЕК
|3:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|60'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|20
|1
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.03.2023
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|АЕК (Афины)
|19.02.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|13.02.2023
|1' -65'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)
|60'
|29.01.2023
|1' -70'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Арис (Салоники)
|51'
|22.01.2023
|1' -63'
|Ионикос (Никея)
|1:2
|АЕК (Афины)
|55'
|15.01.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Панетоликос (Агринио)
|08.01.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|28.12.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)
|21.12.2022
|1' -62'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|58'
|06.11.2022
|1' -80'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|АЕК (Афины)
|73'
|30.10.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|24.10.2022
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:2
|АЕК (Афины)
|16.10.2022
|1' -63'
|АЕК (Афины)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|09.10.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:2
|АЕК (Афины)
|28'
|03.10.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Ионикос (Никея)
|17.09.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|11.09.2022
|1' -57'
|Панатинаикос (Афины)
|2:1
|АЕК (Афины)
|04.09.2022
|1' -70'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|40'
|27.08.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|0:1
|Волос (Волос)
|20.08.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|АЕК (Афины)
|62'