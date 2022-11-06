Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дамьян Шиманьски - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Дамьян
    Фамилия Шиманьски
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 июня 1995 (27 лет)
    Рост 181
    Вес 70
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 1' - 90' Атромитос 0:0 АЕК Греция. Суперлига, 21 тур
    19.02.2023 1' - 90' ПАОК 2:0 АЕК Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 1' - 65' АЕК 3:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 22 тур
    60'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 20 1 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.03.2023 1' -90' Атромитос (Перистери) 0:0 АЕК (Афины)
    19.02.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 2:0 АЕК (Афины)
    13.02.2023 1' -65' АЕК (Афины) 3:0 Левадиакос (Левадия)
    60'
    29.01.2023 1' -70' АЕК (Афины) 3:0 Арис (Салоники)
    51'
    22.01.2023 1' -63' Ионикос (Никея) 1:2 АЕК (Афины)
    55'
    15.01.2023 1' -90' АЕК (Афины) 4:1 Панетоликос (Агринио)
    08.01.2023 1' -90' АЕК (Афины) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    28.12.2022 1' -90' Волос (Волос) 0:4 АЕК (Афины)
    21.12.2022 1' -62' АЕК (Афины) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    58'
    06.11.2022 1' -80' Астерас (Триполис) 1:1 АЕК (Афины)
    73'
    30.10.2022 1' -90' АЕК (Афины) 2:0 ПАОК (Салоники)
    24.10.2022 1' -90' Левадиакос (Левадия) 0:2 АЕК (Афины)
    16.10.2022 1' -63' АЕК (Афины) 1:0 Атромитос (Перистери)
    09.10.2022 1' -90' Арис (Салоники) 0:2 АЕК (Афины)
    28'
    03.10.2022 1' -90' АЕК (Афины) 4:1 Ионикос (Никея)
    17.09.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 АЕК (Афины)
    11.09.2022 1' -57' Панатинаикос (Афины) 2:1 АЕК (Афины)
    04.09.2022 1' -70' АЕК (Афины) 2:0 ПАС (Яннина)
    40'
    27.08.2022 1' -90' АЕК (Афины) 0:1 Волос (Волос)
    20.08.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 АЕК (Афины)
    62'
    • Читайте нас: 
    11