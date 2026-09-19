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Ла Лига 2026/2027
Команды
Сельта
Хави Галан
Статистика
€ 1,80 млн
Хави Галан - статистика
Сельта
19 ноября 1994 (31)
#22 | Защитник
172 см
Испания
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
64' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Омония
1 : 0
16.09.2026
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
13.09.2026
Малага
84' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
1' - 64'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
84' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Испания. Примера 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
64' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
13.09.2026
Малага
84' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
1' - 64'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
84' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
1' - 65'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
0 : 0
22.08.2026
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1' - 64'
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