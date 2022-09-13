Матиас Норманн - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Норманн
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
Стоимость:
€ 7,50
млн
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Норманн
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|46' - 90'
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|Был в запасе
|Крылья Советов
|2:1
|Динамо
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2023
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|23.02.2023
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Динамо (Москва)
|28.09.2022
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
(4:3)п
|Динамо (Москва)
|49'
|13.09.2022
|1' -25'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ахмат (Грозный)