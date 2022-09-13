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    Матиас Норманн - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Матиас
    Фамилия Норманн
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 мая 1996 (26 лет)
    Рост 179
    Вес 75
    Стоимость:
    € 7,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 46' - 90' Динамо 1:0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 18 тур
    01.03.2023 Был в запасе Динамо 1:1 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    23.02.2023 Был в запасе Крылья Советов 2:1 Динамо Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.03.2023 Был в запасе Динамо (Москва) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    23.02.2023 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 2:1 Динамо (Москва)
    28.09.2022 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:2
    (4:3)п    		 Динамо (Москва)
    49'
    13.09.2022 1' -25' Динамо (Москва) 2:1 Ахмат (Грозный)
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