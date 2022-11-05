Альфонсо Дэвис - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Альфонсо
|Фамилия
|Дэвис
|Команда
|Бавария
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 70,00
млн
|Имя
|Альфонсо
|Фамилия
|Дэвис
|Команда
|Бавария
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Штутгарт
|1:2
|Бавария
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Бавария
|3:0
|Унион
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Боруссия
|3:2
|Бавария
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|35' 90'
|14.02.2023
|46' - 90'
|ПСЖ
|0:1
|Бавария
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|53'
|11.02.2023
|46' - 90'
|Бавария
|3:0
|Бохум
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Вольфсбург
|2:4
|Бавария
|Германия. Бундеслига, 19 тур
|9'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бавария
|20
|0
|4
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:2
|Бавария (Мюнхен)
|26.02.2023
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Унион (Берлин)
|18.02.2023
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:2
|Бавария (Мюнхен)
|35' 90'
|11.02.2023
|46' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Бохум (Бохум)
|05.02.2023
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:4
|Бавария (Мюнхен)
|9'
|28.01.2023
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|24.01.2023
|1' -82'
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|20.01.2023
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:1
|Бавария (Мюнхен)
|05.11.2022
|1' -64'
|Герта (Берлин)
|2:3
|Бавария (Мюнхен)
|29.10.2022
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|6:2
|Майнц (Майнц)
|22.10.2022
|1' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)
|16.10.2022
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|5:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|08.10.2022
|1' -46'
|Боруссия (Дортмунд)
|2:2
|Бавария (Мюнхен)
|30.09.2022
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|4:0
|Байер (Леверкузен)
|17.09.2022
|1' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:0
|Бавария (Мюнхен)
|10.09.2022
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|2:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|36'
|03.09.2022
|1' -85'
|Унион (Берлин)
|1:1
|Бавария (Мюнхен)
|27.08.2022
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|14.08.2022
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|05.08.2022
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:6
|Бавария (Мюнхен)