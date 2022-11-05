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    Альфонсо Дэвис - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Альфонсо
    Фамилия Дэвис
    Команда Бавария
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 ноября 2000 (22 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 70,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Штутгарт 1:2 Бавария Германия. Бундеслига, 23 тур
    26.02.2023 1' - 90' Бавария 3:0 Унион Германия. Бундеслига, 22 тур
    18.02.2023 1' - 90' Боруссия 3:2 Бавария Германия. Бундеслига, 21 тур
    35' 90'
    14.02.2023 46' - 90' ПСЖ 0:1 Бавария Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    53'
    11.02.2023 46' - 90' Бавария 3:0 Бохум Германия. Бундеслига, 20 тур
    05.02.2023 1' - 90' Вольфсбург 2:4 Бавария Германия. Бундеслига, 19 тур
    9'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бавария 20 0 4 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 1:2 Бавария (Мюнхен)
    26.02.2023 1' -90' Бавария (Мюнхен) 3:0 Унион (Берлин)
    18.02.2023 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 3:2 Бавария (Мюнхен)
    35' 90'
    11.02.2023 46' -90' Бавария (Мюнхен) 3:0 Бохум (Бохум)
    05.02.2023 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 2:4 Бавария (Мюнхен)
    9'
    28.01.2023 1' -90' Бавария (Мюнхен) 1:1 Айнтрахт (Франкфурт)
    24.01.2023 1' -82' Бавария (Мюнхен) 1:1 Кельн (Кельн)
    20.01.2023 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 1:1 Бавария (Мюнхен)
    05.11.2022 1' -64' Герта (Берлин) 2:3 Бавария (Мюнхен)
    29.10.2022 1' -90' Бавария (Мюнхен) 6:2 Майнц (Майнц)
    22.10.2022 1' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 0:2 Бавария (Мюнхен)
    16.10.2022 1' -90' Бавария (Мюнхен) 5:0 Фрайбург (Фрайбург)
    08.10.2022 1' -46' Боруссия (Дортмунд) 2:2 Бавария (Мюнхен)
    30.09.2022 1' -90' Бавария (Мюнхен) 4:0 Байер (Леверкузен)
    17.09.2022 1' -90' Аугсбург (Аугсбург) 1:0 Бавария (Мюнхен)
    10.09.2022 1' -90' Бавария (Мюнхен) 2:2 Штутгарт (Штутгарт)
    36'
    03.09.2022 1' -85' Унион (Берлин) 1:1 Бавария (Мюнхен)
    27.08.2022 1' -90' Бавария (Мюнхен) 1:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    14.08.2022 1' -90' Бавария (Мюнхен) 2:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    05.08.2022 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 1:6 Бавария (Мюнхен)
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