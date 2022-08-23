Педру Нету - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Педру
|Фамилия
|Нету
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 марта 2000 (22 года)
|Рост
|172
|Вес
|62
Стоимость:
€ 32,00
млн
|Имя
|Педру
|Фамилия
|Нету
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 марта 2000 (22 года)
|Рост
|172
|Вес
|62
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 46'
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|62' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Престон (Престон)