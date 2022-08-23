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    Педру Нету - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Педру
    Фамилия Нету
    Команда Вулверхэмптон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 марта 2000 (22 года)
    Рост 172
    Вес 62
    Стоимость:
    € 32,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 46' Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 Был в запасе Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    11.02.2023 Был в запасе Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вулверхэмптон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 62' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Престон (Престон)
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