Антонио Манце - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Манце
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Риека
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Манце
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Риека
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осиек
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|Осиек (Осиек)
|1:1
(3:4)п
|ЦСКА (София)
|68'
|25.07.2019
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|1:0
|Осиек (Осиек)