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    Антонио Манце - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Антонио
    Фамилия Манце
    Команда Осиек
    Состав Основной
    Родной город Риека
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 августа 1995 (27 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осиек 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' Осиек (Осиек) 1:1
    (3:4)п    		 ЦСКА (София)
    68'
    25.07.2019 1' -90' ЦСКА (София) 1:0 Осиек (Осиек)
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