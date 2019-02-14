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    Жоэль Каямба - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Жоэль
    Фамилия Каямба
    Состав Без клуба
    Родной город Киншаса
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 325
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виктория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.02.2019 1' -90' Виктория (Пльзень) 2:1 Динамо (Загреб)
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