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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Атырау
Жоэль Каямба
Статистика
€ 125 тыс
Жоэль Каямба - статистика
Атырау
17 апреля 1992 (34), Киншаса
#11 | Нападающий
177 см
ДР Конго
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Трансферы
Статистика по турнирам
Казахстан. Премьер-лига 2025
Казахстан. Премьер-лига 2024
Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атырау
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
3 : 2
26.10.2025
Атырау
78' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Атырау
1 : 1
18.10.2025
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Атырау
1 : 1
09.08.2025
Туран
46' - 70'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Ордабасы
2 : 2
03.08.2025
Атырау
68' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
20.07.2025
Атырау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Атырау
2 : 1
01.03.2025
Елимай
Был в запасе
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