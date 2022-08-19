Маркао - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Тейшейра
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондрина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Тейшейра
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондрина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|90'
|22.10.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Севилья (Севилья)
|15.10.2022
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|35'
|08.10.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)