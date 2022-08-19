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    Маркао - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Маркос
    Фамилия Тейшейра
    Команда Севилья
    Состав Основной
    Родной город Лондрина
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июня 1996 (26 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.10.2022 1' -90' Севилья (Севилья) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    90'
    22.10.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 3:1 Севилья (Севилья)
    15.10.2022 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:1 Севилья (Севилья)
    35'
    08.10.2022 1' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    19.08.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
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