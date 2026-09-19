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Ла Лига 2026/2027
Команды
Севилья
Маркао
Статистика
€ 2,50 млн
Маркао - статистика
Севилья
5 июня 1996 (30), Лондрина
#23 | Защитник
185 см
Бразилия
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
1 : 3
19.09.2026
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
11.09.2026
Валенсия
Был в запасе
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
13
1
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 17 тур
Реал
2 : 0
20.12.2025
Севилья
1' - 68'
37'
68'
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
0 : 2
30.11.2025
Бетис
1' - 46'
86'
45'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
2 : 1
24.11.2025
Севилья
1' - 90'
86'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
1 : 0
08.11.2025
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
3 : 0
01.11.2025
Севилья
1' - 90'
77'
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
24.10.2025
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1 : 3
18.10.2025
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
4 : 1
05.10.2025
Барселона
1' - 90'
20'
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
0 : 1
28.09.2025
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
1 : 2
23.09.2025
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Алавес
1 : 2
20.09.2025
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
2 : 2
12.09.2025
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Жирона
0 : 2
30.08.2025
Севилья
84' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
1 : 2
25.08.2025
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
3 : 2
17.08.2025
Севилья
82' - 90'
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