Антонис Айдонис - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Антонис
|Фамилия
|Айдонис
|Команда
|Штутгарт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 2001 (21 год)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Антонис
|Фамилия
|Айдонис
|Команда
|Штутгарт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штутгарт
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2018
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:3
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|18.12.2018
|1' -80'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|80'
|09.12.2018
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:0
|Штутгарт (Штутгарт)