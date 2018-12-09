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    Антонис Айдонис - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Антонис
    Фамилия Айдонис
    Команда Штутгарт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 мая 2001 (21 год)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штутгарт 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.12.2018 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 1:3 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    18.12.2018 1' -80' Вольфсбург (Вольфсбург) 2:0 Штутгарт (Штутгарт)
    80'
    09.12.2018 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 3:0 Штутгарт (Штутгарт)
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