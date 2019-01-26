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    Фран Мансанара - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Фран
    Фамилия Мансанара
    Команда Леванте
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леванте 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2019 33' -90' Леванте (Валенсия) 2:2 Атлетико (Мадрид)
    03.04.2019 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 3:2 Леванте (Валенсия)
    11.02.2019 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:0 Леванте (Валенсия)
    26.01.2019 1' -90' Севилья (Севилья) 5:0 Леванте (Валенсия)
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