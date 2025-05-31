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Венгрия. Национальный чемпионат
Команды
Дебрецен
Фран Мансанара
Статистика
€ 200 тыс
Фран Мансанара - статистика
Дебрецен
12 сентября 1996 (30)
#16 | Полузащитник
182 см
Испания
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Статистика по турнирам
Венгрия. Национальный чемпионат 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг де Феррол
22
0
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
1' - 90'
67'
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг де Феррол
1 : 2
04.05.2025
Сарагоса
1' - 90'
84'
Испания. Сегунда, 36 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
19.04.2025
Эльденсе
1' - 83'
73'
Испания. Сегунда, 35 тур
Овьедо
3 : 0
12.04.2025
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Эльче
1 : 0
07.04.2025
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Расинг де Феррол
0 : 1
29.03.2025
Депортиво
1' - 84'
Испания. Сегунда, 32 тур
Малага
2 : 0
22.03.2025
Расинг де Феррол
1' - 90'
21'
Испания. Сегунда, 31 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
15.03.2025
Эйбар
76' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Гранада
3 : 0
09.03.2025
Расинг де Феррол
81' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Расинг де Феррол
0 : 1
05.03.2025
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Уэска
3 : 1
01.03.2025
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Уэска
3 : 1
01.03.2025
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
Кастельон
0 : 0
27.11.2024
Расинг де Феррол
1' - 46'
Испания. Сегунда, 16 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
22.11.2024
Леванте
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Эйбар
2 : 0
16.11.2024
Расинг де Феррол
1' - 80'
Испания. Сегунда, 14 тур
Расинг де Феррол
1 : 2
10.11.2024
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Расинг де Феррол
1 : 1
28.10.2024
Тенерифе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Бургос
1 : 1
24.10.2024
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
20.10.2024
Уэска
1' - 90'
45'
Испания. Сегунда, 9 тур
Картахена
0 : 1
12.10.2024
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
05.10.2024
Эльче
39' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
08.09.2024
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Депортиво
1 : 0
01.09.2024
Расинг де Феррол
1' - 69'
Испания. Сегунда, 2 тур
Расинг де Феррол
0 : 1
24.08.2024
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Расинг де Феррол
2 : 2
17.08.2024
Малага
1' - 90'
82'
73'
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