Фран Мансанара - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Фран
|Фамилия
|Мансанара
|Команда
|Леванте
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Фран
|Фамилия
|Мансанара
|Команда
|Леванте
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леванте
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2019
|33' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Атлетико (Мадрид)
|03.04.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|3:2
|Леванте (Валенсия)
|11.02.2019
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:0
|Леванте (Валенсия)
|26.01.2019
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|5:0
|Леванте (Валенсия)