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    Робен Ле Норман - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Робен
    Фамилия Ле Норман
    Команда Реал Сосьедад
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 35,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Реал Сосьедад 0:0 Кадис Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 1' - 90' Валенсия 1:0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 1' - 90' Реал Сосьедад 1:1 Сельта Испания. Примера, 22 тур
    90'
    13.02.2023 1' - 90' Эспаньол 2:3 Реал Сосьедад Испания. Примера, 21 тур
    05.02.2023 1' - 90' Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Сосьедад 21 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0 Кадис (Кадис)
    25.02.2023 1' -90' Валенсия (Валенсия) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    18.02.2023 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Сельта (Виго)
    90'
    13.02.2023 1' -90' Эспаньол (Барселона) 2:3 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    05.02.2023 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    29.01.2023 1' -90' Реал (Мадрид) 0:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    21.01.2023 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    14.01.2023 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:1 Атлетик (Бильбао)
    83'
    08.01.2023 1' -90' Альмерия (Альмерия) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    31.12.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0 Осасуна (Памплона)
    09.11.2022 1' -90' Севилья (Севилья) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    06.11.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    30.10.2022 1' -71' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:2 Бетис (Севилья)
    58'
    22.10.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    19.10.2022 75' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    16.10.2022 1' -90' Сельта (Виго) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    45'
    09.10.2022 81' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    03.09.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    27.08.2022 1' -90' Эльче (Эльче) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    21.08.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:4 Барселона (Барселона)
    41'
    14.08.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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