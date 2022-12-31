Робен Ле Норман - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Робен
|Фамилия
|Ле Норман
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 35,00
млн
|Имя
|Робен
|Фамилия
|Ле Норман
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Реал Сосьедад
|0:0
|Кадис
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Валенсия
|1:0
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Реал Сосьедад
|1:1
|Сельта
|Испания. Примера, 22 тур
|90'
|13.02.2023
|1' - 90'
|Эспаньол
|2:3
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 21 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Реал Сосьедад
|0:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|21
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|25.02.2023
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|18.02.2023
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Сельта (Виго)
|90'
|13.02.2023
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|05.02.2023
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|29.01.2023
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|21.01.2023
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|14.01.2023
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:1
|Атлетик (Бильбао)
|83'
|08.01.2023
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|31.12.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|09.11.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|06.11.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|30.10.2022
|1' -71'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|58'
|22.10.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.10.2022
|75' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|16.10.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|45'
|09.10.2022
|81' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|03.09.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|27.08.2022
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|21.08.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:4
|Барселона (Барселона)
|41'
|14.08.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)