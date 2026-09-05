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Ла Лига 2026/2027
Команды
Атлетик
Горка Гурусета
Статистика
€ 5 млн
Горка Гурусета - статистика
Атлетик
12 сентября 1996 (30)
#11 | Нападающий
188 см | 73 кг
Испания
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
76' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
65' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
76' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
65' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
2 : 0
27.08.2026
Атлетик
1' - 81'
48'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 3
22.08.2026
Севилья
1' - 58'
25'
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