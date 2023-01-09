Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Горка Гурусета - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Горка
    Фамилия Гурусета
    Команда Атлетик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 188
    Вес 73
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 42' Райо Вальекано 0:0 Атлетик Испания. Примера, 24 тур
    01.03.2023 82' - 90' Осасуна 1:0 Атлетик Испания. Кубок, 1/2 финала, первый матч
    26.02.2023 1' - 46' Атлетик 2:3 Жирона Испания. Примера, 23 тур
    19.02.2023 68' - 90' Атлетико 1:0 Атлетик Испания. Примера, 22 тур
    11.02.2023 79' - 90' Валенсия 1:2 Атлетик Испания. Примера, 21 тур
    03.02.2023 84' - 90' Атлетик 4:1 Кадис Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик 17 5 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -42' Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    26.02.2023 1' -46' Атлетик (Бильбао) 2:3 Жирона (Жирона)
    19.02.2023 68' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    11.02.2023 79' -90' Валенсия (Валенсия) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    03.02.2023 84' -90' Атлетик (Бильбао) 4:1 Кадис (Кадис)
    29.01.2023 1' -90' Сельта (Виго) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    22.01.2023 67' -90' Атлетик (Бильбао) 0:2 Реал (Мадрид)
    14.01.2023 1' -58' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:1 Атлетик (Бильбао)
    09.01.2023 1' -63' Атлетик (Бильбао) 0:0 Осасуна (Памплона)
    29.12.2022 1' -72' Бетис (Севилья) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    08.11.2022 1' -67' Атлетик (Бильбао) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    19' 51' 45'
    04.11.2022 69' -90' Жирона (Жирона) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    78'
    30.10.2022 82' -90' Атлетик (Бильбао) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    23.10.2022 Был в запасе Барселона (Барселона) 4:0 Атлетик (Бильбао)
    18.10.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:2 Атлетик (Бильбао)
    15.10.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    08.10.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    30.09.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 4:0 Альмерия (Альмерия)
    17.09.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 3:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    11.09.2022 78' -90' Эльче (Эльче) 1:4 Атлетик (Бильбао)
    04.09.2022 56' -90' Атлетик (Бильбао) 0:1 Эспаньол (Барселона)
    29.08.2022 54' -90' Кадис (Кадис) 0:4 Атлетик (Бильбао)
    56' 90'
    21.08.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    15.08.2022 70' -90' Атлетик (Бильбао) 0:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    • Читайте нас: 
    11