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ЧФР Клуж
Бруну Кошта
Статистика
€ 500 тыс
Бруну Кошта - статистика
ЧФР Клуж
19 апреля 1997 (29)
#28 | Полузащитник
169 см | 57 кг
Португалия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
ЧФР Клуж
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Тромсе
2 : 1
13.08.2026
ЧФР Клуж
68' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
ЧФР Клуж
0 : 5
06.08.2026
Тромсе
1' - 59'
58'
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