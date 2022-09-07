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    Бруну Кошта - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Бруну
    Фамилия Кошта
    Команда Порту
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 169
    Вес 57
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Порту 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2022 Был в запасе Порту (Порту) 2:1 Атлетико (Мадрид)
    26.10.2022 77' -90' Брюгге (Брюгге) 0:4 Порту (Порту)
    12.10.2022 Был в запасе Байер (Леверкузен) 0:3 Порту (Порту)
    04.10.2022 1' -46' Порту (Порту) 2:0 Байер (Леверкузен)
    13.09.2022 Был в запасе Порту (Порту) 0:4 Брюгге (Брюгге)
    07.09.2022 77' -90' Атлетико (Мадрид) 2:1 Порту (Порту)
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