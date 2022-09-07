Бруну Кошта - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Бруну
|Фамилия
|Кошта
|Команда
|Порту
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|169
|Вес
|57
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Бруну
|Фамилия
|Кошта
|Команда
|Порту
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|169
|Вес
|57
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порту
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|2:1
|Атлетико (Мадрид)
|26.10.2022
|77' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:4
|Порту (Порту)
|12.10.2022
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|0:3
|Порту (Порту)
|04.10.2022
|1' -46'
|Порту (Порту)
|2:0
|Байер (Леверкузен)
|13.09.2022
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|0:4
|Брюгге (Брюгге)
|07.09.2022
|77' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Порту (Порту)