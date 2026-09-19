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Серия А 2026/2027
Команды
Лацио
Диогу Лейте
Статистика
€ 12 млн
Диогу Лейте - статистика
Лацио
23 января 1999 (27), Порту
#2 | Защитник
188 см
Португалия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
84' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Германия. Бундеслига 2025/2026
Германия. Кубок 2025/2026
Германия. Бундеслига 2024/2025
Германия. Кубок 2024/2025
Германия. Бундеслига 2023/2024
Германия. Кубок 2023/2024
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Португалия. Примейра 2020/2021
Португалия. Примейра 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
84' - 90'
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