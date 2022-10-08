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    Душан Влахович - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Душан
    Фамилия Влахович
    Команда Ювентус
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 января 2000 (23 года)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 80,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.02.2023 1' - 86' Ювентус 4:2 Торино Италия. Серия А, 24 тур
    23.02.2023 64' - 90' Нант 0:3 Ювентус Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    78'
    19.02.2023 1' - 90' Специя 0:2 Ювентус Италия. Серия А, 23 тур
    16.02.2023 1' - 86' Ювентус 1:1 Нант Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    13'
    12.02.2023 1' - 65' Ювентус 1:0 Фиорентина Италия. Серия А, 22 тур
    07.02.2023 1' - 79' Салернитана 0:3 Ювентус Италия. Серия А, 21 тур
    26' 47' 45'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ювентус 15 8 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2023 1' -86' Ювентус (Турин) 4:2 Торино (Турин)
    19.02.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 0:2 Ювентус (Турин)
    12.02.2023 1' -65' Ювентус (Турин) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    07.02.2023 1' -79' Салернитана (Салернитана) 0:3 Ювентус (Турин)
    26' 47' 45'
    29.01.2023 65' -90' Ювентус (Турин) 0:2 Монца (Монца)
    21.10.2022 1' -65' Ювентус (Турин) 4:0 Эмполи (Эмполи)
    15.10.2022 1' -90' Торино (Турин) 0:1 Ювентус (Турин)
    75'
    08.10.2022 1' -79' Милан (Милан) 2:0 Ювентус (Турин)
    02.10.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Болонья (Болонья)
    59' 24'
    18.09.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:0 Ювентус (Турин)
    11.09.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 2:2 Салернитана (Салернитана)
    03.09.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 Ювентус (Турин)
    31.08.2022 1' -85' Ювентус (Турин) 2:0 Специя (Ла Специя)
    9'
    27.08.2022 1' -86' Ювентус (Турин) 1:1 Рома (Рим)
    2'
    22.08.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:0 Ювентус (Турин)
    15.08.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    43' 51'
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