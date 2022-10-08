Душан Влахович - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Душан
|Фамилия
|Влахович
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 января 2000 (23 года)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 80,00
млн
|Имя
|Душан
|Фамилия
|Влахович
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 января 2000 (23 года)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.02.2023
|1' - 86'
|Ювентус
|4:2
|Торино
|Италия. Серия А, 24 тур
|23.02.2023
|64' - 90'
|Нант
|0:3
|Ювентус
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|78'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Специя
|0:2
|Ювентус
|Италия. Серия А, 23 тур
|16.02.2023
|1' - 86'
|Ювентус
|1:1
|Нант
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|13'
|12.02.2023
|1' - 65'
|Ювентус
|1:0
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 22 тур
|07.02.2023
|1' - 79'
|Салернитана
|0:3
|Ювентус
|Италия. Серия А, 21 тур
|26' 47' 45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|15
|8
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2023
|1' -86'
|Ювентус (Турин)
|4:2
|Торино (Турин)
|19.02.2023
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|12.02.2023
|1' -65'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|07.02.2023
|1' -79'
|Салернитана (Салернитана)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|26' 47' 45'
|29.01.2023
|65' -90'
|Ювентус (Турин)
|0:2
|Монца (Монца)
|21.10.2022
|1' -65'
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|15.10.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|75'
|08.10.2022
|1' -79'
|Милан (Милан)
|2:0
|Ювентус (Турин)
|02.10.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|59' 24'
|18.09.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|11.09.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:2
|Салернитана (Салернитана)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|31.08.2022
|1' -85'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|9'
|27.08.2022
|1' -86'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Рома (Рим)
|2'
|22.08.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|15.08.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|43' 51'