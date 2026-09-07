Италия. Серия А, 2 тур

Италия. Серия А, 3 тур

Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Австрия. Бундеслига 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Австрия. Бундеслига 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Австрия. Бундеслига 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Австрия. Бундеслига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019