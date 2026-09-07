Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Удинезе
Умар Соле
Статистика
€ 23 млн
Умар Соле - статистика
Удинезе
7 февраля 2000 (26)
#28 | Защитник
192 см
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
1' - 38'
38'
Италия. Серия А, 2 тур
Монца
2 : 3
29.08.2026
Удинезе
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
Австрия. Бундеслига 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Австрия. Бундеслига 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
1' - 38'
38'
Италия. Серия А, 2 тур
Монца
2 : 3
29.08.2026
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
22.08.2026
Комо
1' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
3
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
2
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
4
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
2
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
3
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+