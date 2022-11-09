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    Наиф Агер - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Наиф
    Фамилия Агер
    Команда Вест Хэм
    Состав Основной
    Родной город Кенитра
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 марта 1996 (26 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 25,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Брайтон 4:0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 1' - 90' Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Англия. Кубок, 1/8 финала
    77'
    25.02.2023 1' - 90' Вест Хэм 4:0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 81' Вест Хэм 1:1 Челси Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 1' - 90' Ньюкасл 1:1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 22 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Хэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 2:3
    (9:10)п    		 Блэкберн (Блэкберн)
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