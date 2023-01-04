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    Рафаэль Леау - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Рафаэль
    Фамилия Леау
    Команда Милан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 июня 1999 (23 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 85,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 88' Милан 2:0 Аталанта Италия. Серия А, 24 тур
    86' 28'
    18.02.2023 1' - 79' Монца 0:1 Милан Италия. Серия А, 23 тур
    14.02.2023 1' - 90' Милан 1:0 Тоттенхэм Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    10.02.2023 1' - 90' Милан 1:0 Торино Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 55' - 90' Интер 1:0 Милан Италия. Серия А, 21 тур
    62'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 23 8 6 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -88' Милан (Милан) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    86' 28'
    18.02.2023 1' -79' Монца (Монца) 0:1 Милан (Милан)
    10.02.2023 1' -90' Милан (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    05.02.2023 55' -90' Интер (Милан) 1:0 Милан (Милан)
    62'
    29.01.2023 46' -90' Милан (Милан) 2:5 Сассуоло (Сассуоло)
    24.01.2023 1' -79' Лацио (Рим) 4:0 Милан (Милан)
    14.01.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 2:2 Милан (Милан)
    58'
    08.01.2023 1' -90' Милан (Милан) 2:2 Рома (Рим)
    77' 26'
    04.01.2023 1' -90' Салернитана (Салернитана) 1:2 Милан (Милан)
    10'
    13.11.2022 1' -90' Милан (Милан) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    2'
    08.11.2022 60' -90' Кремонезе (Кремона) 0:0 Милан (Милан)
    78'
    05.11.2022 1' -90' Милан (Милан) 2:1 Специя (Ла Специя)
    30.10.2022 1' -46' Торино (Турин) 2:1 Милан (Милан)
    22.10.2022 60' -90' Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    84'
    16.10.2022 1' -83' Верона (Верона) 1:2 Милан (Милан)
    08.10.2022 1' -84' Милан (Милан) 2:0 Ювентус (Турин)
    01.10.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:3 Милан (Милан)
    90' 79'
    10.09.2022 1' -47' Сампдория (Генуя) 1:2 Милан (Милан)
    6' 17' 47'
    03.09.2022 1' -90' Милан (Милан) 3:2 Интер (Милан)
    28' 60' 54' 90'
    30.08.2022 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Милан (Милан)
    27.08.2022 1' -90' Милан (Милан) 2:0 Болонья (Болонья)
    21' 58'
    21.08.2022 1' -66' Аталанта (Бергамо) 1:1 Милан (Милан)
    13.08.2022 1' -84' Милан (Милан) 4:2 Удинезе (Удине)
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