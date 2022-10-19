Андони Горосабель - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Андони
|Фамилия
|Горосабель
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Андони
|Фамилия
|Горосабель
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 81'
|Реал Сосьедад
|0:0
|Кадис
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Валенсия
|1:0
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|14
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -81'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|14.01.2023
|76' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:1
|Атлетик (Бильбао)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|31.12.2022
|81' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|06.11.2022
|46' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|30.10.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|22.10.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.10.2022
|1' -75'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|16.10.2022
|1' -68'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|02.10.2022
|1' -55'
|Жирона (Жирона)
|3:5
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|18.09.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|11.09.2022
|70' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|74'
|03.09.2022
|1' -83'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|73'
|27.08.2022
|1' -88'
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|21.08.2022
|78' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:4
|Барселона (Барселона)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)