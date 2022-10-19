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    Андони Горосабель - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Андони
    Фамилия Горосабель
    Команда Реал Сосьедад
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 августа 1996 (26 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 81' Реал Сосьедад 0:0 Кадис Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 Был в запасе Валенсия 1:0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Сосьедад 14 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -81' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0 Кадис (Кадис)
    25.02.2023 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    14.01.2023 76' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:1 Атлетик (Бильбао)
    08.01.2023 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    31.12.2022 81' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0 Осасуна (Памплона)
    09.11.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    06.11.2022 46' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    30.10.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:2 Бетис (Севилья)
    22.10.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    19.10.2022 1' -75' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    16.10.2022 1' -68' Сельта (Виго) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    02.10.2022 1' -55' Жирона (Жирона) 3:5 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    18.09.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    11.09.2022 70' -90' Хетафе (Хетафе) 2:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    74'
    03.09.2022 1' -83' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    73'
    27.08.2022 1' -88' Эльче (Эльче) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    21.08.2022 78' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:4 Барселона (Барселона)
    14.08.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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