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    Кристиан Ромеро - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Ромеро
    Команда Тоттенхэм
    Состав Основной
    Родной город Кордоба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 апреля 1998 (24 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 60,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 Был в запасе Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Англия. Кубок, 1/8 финала
    26.02.2023 1' - 90' Тоттенхэм 2:0 Челси Англия. Премьер-лига, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 24 тур
    14.02.2023 1' - 90' Милан 1:0 Тоттенхэм Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    48'
    05.02.2023 1' - 87' Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 22 тур
    26' 87'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 17 0 0 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Тоттенхэм (Лондон)
    26.02.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Челси (Лондон)
    19.02.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Вест Хэм (Лондон)
    05.02.2023 1' -87' Тоттенхэм (Лондон) 1:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    26' 87'
    23.01.2023 1' -90' Фулхэм (Лондон) 0:1 Тоттенхэм (Лондон)
    70'
    19.01.2023 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 4:2 Тоттенхэм (Лондон)
    23'
    15.01.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 0:2 Арсенал (Лондон)
    35'
    04.01.2023 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:4 Тоттенхэм (Лондон)
    01.01.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 0:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    28'
    19.10.2022 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Тоттенхэм (Лондон)
    15.10.2022 1' -87' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    08.10.2022 1' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 0:1 Тоттенхэм (Лондон)
    01.10.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 3:1 Тоттенхэм (Лондон)
    17.09.2022 59' -90' Тоттенхэм (Лондон) 6:2 Лестер (Лестер)
    03.09.2022 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:1 Фулхэм (Лондон)
    27'
    14.08.2022 1' -90' Челси (Лондон) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    06.08.2022 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 4:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
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