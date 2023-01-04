Кристиан Ромеро - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Ромеро
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордоба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 60,00
млн
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Ромеро
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордоба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|26.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|Милан
|1:0
|Тоттенхэм
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|48'
|05.02.2023
|1' - 87'
|Тоттенхэм
|1:0
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|26' 87'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|17
|0
|0
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.02.2023
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Челси (Лондон)
|19.02.2023
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Вест Хэм (Лондон)
|05.02.2023
|1' -87'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|26' 87'
|23.01.2023
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|0:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|70'
|19.01.2023
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|4:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|23'
|15.01.2023
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:2
|Арсенал (Лондон)
|35'
|04.01.2023
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:4
|Тоттенхэм (Лондон)
|01.01.2023
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|28'
|19.10.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|15.10.2022
|1' -87'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|08.10.2022
|1' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|01.10.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|17.09.2022
|59' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|6:2
|Лестер (Лестер)
|03.09.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|27'
|14.08.2022
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|06.08.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)