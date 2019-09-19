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    Мигель Луиш - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Мигель
    Фамилия Луиш
    Команда Спортинг
    Состав Молодежный
    Родной город Коимбра
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 февраля 1999 (24 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2019 1' -90' ЛАСК (Линц) 3:0 Спортинг (Лиссабон)
    07.11.2019 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 0:2 Спортинг (Лиссабон)
    24.10.2019 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 1:0 Русенборг (Тронхейм)
    03.10.2019 1' -90' Спортинг (Лиссабон) 2:1 ЛАСК (Линц)
    19.09.2019 1' -81' ПСВ (Эйндховен) 3:2 Спортинг (Лиссабон)
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