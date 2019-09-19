Мигель Луиш - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Луиш
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Коимбра
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Луиш
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Коимбра
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2019
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|3:0
|Спортинг (Лиссабон)
|07.11.2019
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|0:2
|Спортинг (Лиссабон)
|24.10.2019
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|1:0
|Русенборг (Тронхейм)
|03.10.2019
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|2:1
|ЛАСК (Линц)
|19.09.2019
|1' -81'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:2
|Спортинг (Лиссабон)