Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Азербайджан. Премьер-лига
Команды
Карабах
Абделлах Зубир
Статистика
€ 400 тыс
Абделлах Зубир - статистика
Карабах
5 декабря 1991 (34), Лилль
#10 | Полузащитник
180 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига чемпионов 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карабах
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
ЦСКА София
0 : 0
30.07.2026
Карабах
1' - 120'
Лига Европы, 2 раунд
Карабах
0 : 0
23.07.2026
ЦСКА София
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Вестри
0 : 3
16.07.2026
Карабах
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Карабах
3 : 0
09.07.2026
Вестри
1' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
1
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
1
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
2
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
2
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+