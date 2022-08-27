Дани Ольмо - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Ольмо
|Команда
|РБ Лейпциг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Вес
|68
Стоимость:
€ 40,00
млн
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Ольмо
|Команда
|РБ Лейпциг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РБ Лейпциг
|13
|2
|4
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.01.2023
|1' -46'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|24.01.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|83' 15' 45'
|20.01.2023
|1' -82'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:1
|Бавария (Мюнхен)
|12.11.2022
|72' -90'
|Вердер (Бремен)
|1:2
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|09.11.2022
|1' -60'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|05.11.2022
|1' -75'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:3
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|69'
|29.10.2022
|71' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:0
|Байер (Леверкузен)
|22.10.2022
|80' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|3:3
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|03.09.2022
|1' -11'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|4:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|27.08.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|20.08.2022
|1' -78'
|Унион (Берлин)
|2:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|13.08.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:2
|Кельн (Кельн)
|56'
|07.08.2022
|1' -85'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|8'