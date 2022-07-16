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    Дарко Тодорович - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Дарко
    Фамилия Тодорович
    Команда Ахмат
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 мая 1997 (25 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Ахмат 3:1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 18 тур
    26.02.2023 Был в запасе Уфа 1:2 Ахмат Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
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