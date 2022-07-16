Дарко Тодорович - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Дарко
|Фамилия
|Тодорович
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Дарко
|Фамилия
|Тодорович
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ахмат
|3:1
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Уфа
|1:2
|Ахмат
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат
|7
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)
|27.08.2022
|1' -68'
|Ахмат (Грозный)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|21.08.2022
|1' -71'
|ЦСКА (Москва)
|4:2
|Ахмат (Грозный)
|14.08.2022
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:3
|Ахмат (Грозный)
|06.08.2022
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|30.07.2022
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:1
|Ахмат (Грозный)
|5'
|24.07.2022
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|16.07.2022
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|1:1
|Спартак (Москва)
|45' 41'