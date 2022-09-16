Марин Понграчич - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Марин
|Фамилия
|Понграчич
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Марин
|Фамилия
|Понграчич
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.01.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Лацио (Рим)
|12.11.2022
|1' -71'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|09.11.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|68'
|04.11.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|29.10.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|71'
|23.10.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|17.10.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|02.10.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|16.09.2022
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|11.09.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|28.08.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)