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Мади Камара
Статистика
€ 5 млн
Мади Камара - статистика
ПАОК
28 февраля 1997 (29)
#2 | Полузащитник
182 см
Гвинея
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
73' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
58' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
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Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
73' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
58' - 90'
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