Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орельен Шеджу - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Орельен
    Фамилия Шеджу
    Команда Амьен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 июня 1985 (37 лет)
    Рост 184
    Вес 78
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Истанбул Башакшехир 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.08.2019 1' -90' Истанбул Башакшехир (Стамбул) 0:1 Олимпиакос (Пирей)
    • Читайте нас: 
    11