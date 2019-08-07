Орельен Шеджу - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Орельен
|Фамилия
|Шеджу
|Команда
|Амьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Орельен
|Фамилия
|Шеджу
|Команда
|Амьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2019
|1' -90'
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)