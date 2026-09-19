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Бельгия. Про-Лига
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Оуд-Хеверли
Вилльям Баликвиша
Статистика
€ 300 тыс
Вилльям Баликвиша - статистика
Оуд-Хеверли
12 мая 1999 (27)
#21 | Полузащитник
Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
19.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
68' - 90'
89'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
12.09.2026
Серкль Брюгге
70' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Беверен
3 : 0
06.09.2026
Оуд-Хеверли
72' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
29.08.2026
Стандард
1' - 86'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оуд-Хеверли
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
19.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
68' - 90'
89'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
12.09.2026
Серкль Брюгге
70' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Беверен
3 : 0
06.09.2026
Оуд-Хеверли
72' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
29.08.2026
Стандард
1' - 86'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Шарлеруа
3 : 1
09.08.2026
Оуд-Хеверли
1' - 76'
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