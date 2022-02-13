Владислав Супряга - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Супряга
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Супряга
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Салернитана (Салернитана)
|11.04.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Рома (Рим)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|28.02.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|4:0
|Сампдория (Генуя)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|06.02.2022
|36' -59'
|Сампдория (Генуя)
|4:0
|Сассуоло (Сассуоло)