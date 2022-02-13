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    Владислав Супряга - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Владислав
    Фамилия Супряга
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 февраля 2000 (23 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Сампдория (Генуя)
    30.04.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:0 Дженоа (Генуя)
    23.04.2022 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Сампдория (Генуя)
    16.04.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Салернитана (Салернитана)
    11.04.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Сампдория (Генуя)
    03.04.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Рома (Рим)
    12.03.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:3 Ювентус (Турин)
    28.02.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 4:0 Сампдория (Генуя)
    19.02.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    13.02.2022 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Сампдория (Генуя)
    06.02.2022 36' -59' Сампдория (Генуя) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
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