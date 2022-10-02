Витор Буэно - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Витор
|Фамилия
|Буэно
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 1,30
млн
|Имя
|Витор
|Фамилия
|Буэно
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|4
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|10.11.2022
|57' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|02.11.2022
|1' -46'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|26.10.2022
|1' -66'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|22.10.2022
|62' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|64'
|17.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|06.10.2022
|63' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Форталеза (Форталеза)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|28.09.2022
|1' -72'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|14.08.2022
|1' -62'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|54'
|08.08.2022
|1' -81'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|31.07.2022
|1' -80'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|69'
|24.07.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|16.07.2022
|76' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|10.07.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|25.06.2022
|1' -89'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|5' 89'
|19.06.2022
|90' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|13.06.2022
|59' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|09.06.2022
|84' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|90'
|30.05.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|23.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|30.04.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.04.2022
|1' -62'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|4:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|57'