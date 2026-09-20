Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Витор Буэно - статистика

Ремо
5 сентября 1994 (32)
#15 | Полузащитник
185 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ремо
1 : 2
20.09.2026
Сантос
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Ремо
2 : 3
01.09.2026
Коритиба
79' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ремо
20
4
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ремо
1 : 2
20.09.2026
Сантос
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Ремо
2 : 3
01.09.2026
Коритиба
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
2 : 1
22.08.2026
Ремо
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Интернасьонал
1 : 1
18.08.2026
Ремо
46' - 90'
90'
90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ремо
2 : 2
09.08.2026
Атлетико Минейро
72' - 90'
74'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Мирассол
2 : 1
30.07.2026
Ремо
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Ремо
2 : 0
27.07.2026
Витория
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
3 : 0
24.07.2026
Ремо
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Ремо
1 : 0
01.06.2026
Сан-Паулу
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Ремо
1 : 2
24.05.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 59'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Шапекоэнсе
2 : 3
18.05.2026
Ремо
1' - 59'
16'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Ремо
1 : 1
10.05.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино
4 : 2
20.04.2026
Ремо
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ремо
4 : 1
22.03.2026
Баия
1' - 86'
45'
58'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Фламенго
3 : 0
20.03.2026
Ремо
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коритиба
1 : 0
16.03.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Ремо
0 : 2
13.03.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ремо
1 : 1
26.02.2026
Интернасьонал
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 3
12.02.2026
Ремо
1' - 72'
42'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ремо
2 : 2
05.02.2026
Мирассол
1' - 63'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
1
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
2
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
1
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+