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Венгрия. Национальный чемпионат
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Ференцварош
Кристоффер Закариассен
Статистика
€ 2,50 млн
Кристоффер Закариассен - статистика
Ференцварош
27 января 1994 (32)
#16 | Полузащитник
180 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Селтик
1 : 3
17.09.2026
Ференцварош
1' - 90'
45'
20'
Лига Европы, 4 раунд
Ференцварош
4 : 0
27.08.2026
Трабзонспор
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Венгрия. Национальный чемпионат 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Венгрия. Национальный чемпионат 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
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Норвегия. Элитсериен 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Лига Европы 2020/2021
Норвегия. Элитсериен 2019
Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ференцварош
8
4
4
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Селтик
1 : 3
17.09.2026
Ференцварош
1' - 90'
45'
20'
Лига Европы, 4 раунд
Ференцварош
4 : 0
27.08.2026
Трабзонспор
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Трабзонспор
0 : 1
20.08.2026
Ференцварош
1' - 78'
17'
43'
Лига Европы, 3 раунд
Ференцварош
1 : 0
05.08.2026
Гурник
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Ференцварош
2 : 2
30.07.2026
Твенте
1' - 90'
50'
Лига Европы, 2 раунд
Твенте
1 : 2
23.07.2026
Ференцварош
1' - 90'
14'
Лига Европы, 1 раунд
Ференцварош
3 : 0
16.07.2026
Войводина
1' - 74'
34'
27'
Лига Европы, 1 раунд
Войводина
1 : 2
09.07.2026
Ференцварош
1' - 90'
8'
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