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    Нуссаир Мазрауи - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Нуссаир
    Фамилия Мазрауи
    Команда Бавария
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 28,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бавария 11 0 3 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:2 Бавария (Мюнхен)
    08.11.2022 1' -90' Бавария (Мюнхен) 6:1 Вердер (Бремен)
    82' 84'
    05.11.2022 1' -90' Герта (Берлин) 2:3 Бавария (Мюнхен)
    29.10.2022 1' -90' Бавария (Мюнхен) 6:2 Майнц (Майнц)
    22.10.2022 77' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 0:2 Бавария (Мюнхен)
    16.10.2022 1' -79' Бавария (Мюнхен) 5:0 Фрайбург (Фрайбург)
    08.10.2022 62' -90' Боруссия (Дортмунд) 2:2 Бавария (Мюнхен)
    30.09.2022 81' -90' Бавария (Мюнхен) 4:0 Байер (Леверкузен)
    17.09.2022 1' -62' Аугсбург (Аугсбург) 1:0 Бавария (Мюнхен)
    10.09.2022 1' -61' Бавария (Мюнхен) 2:2 Штутгарт (Штутгарт)
    60'
    03.09.2022 Был в запасе Унион (Берлин) 1:1 Бавария (Мюнхен)
    27.08.2022 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 1:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    21.08.2022 67' -90' Бохум (Бохум) 0:7 Бавария (Мюнхен)
    14.08.2022 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 2:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    05.08.2022 82' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 1:6 Бавария (Мюнхен)
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