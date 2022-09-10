Нуссаир Мазрауи - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Нуссаир
|Фамилия
|Мазрауи
|Команда
|Бавария
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 28,00
млн
|Имя
|Нуссаир
|Фамилия
|Мазрауи
|Команда
|Бавария
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бавария
|11
|0
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)
|08.11.2022
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|6:1
|Вердер (Бремен)
|82' 84'
|05.11.2022
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|2:3
|Бавария (Мюнхен)
|29.10.2022
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|6:2
|Майнц (Майнц)
|22.10.2022
|77' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)
|16.10.2022
|1' -79'
|Бавария (Мюнхен)
|5:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|08.10.2022
|62' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|2:2
|Бавария (Мюнхен)
|30.09.2022
|81' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|4:0
|Байер (Леверкузен)
|17.09.2022
|1' -62'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:0
|Бавария (Мюнхен)
|10.09.2022
|1' -61'
|Бавария (Мюнхен)
|2:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|60'
|03.09.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|1:1
|Бавария (Мюнхен)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|21.08.2022
|67' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:7
|Бавария (Мюнхен)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|05.08.2022
|82' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:6
|Бавария (Мюнхен)