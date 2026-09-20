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€ 3 млн

Арно Данжума - статистика

Валенсия
31 января 1997 (29), Лагос
#7 | Нападающий
178 см
Нидерланды
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 88'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
1' - 90'
17'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
11.09.2026
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 5
06.09.2026
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
3 : 1
30.08.2026
Валенсия
60' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Валенсия
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 88'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
1' - 90'
17'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
11.09.2026
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 5
06.09.2026
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
3 : 1
30.08.2026
Валенсия
60' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
0 : 1
25.08.2026
Бетис
1' - 55'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
0 : 0
22.08.2026
Сельта
1' - 83'
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