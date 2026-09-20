Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Валенсия
Арно Данжума
Статистика
€ 3 млн
Арно Данжума - статистика
Валенсия
31 января 1997 (29), Лагос
#7 | Нападающий
178 см
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 88'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
1' - 90'
17'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
11.09.2026
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 5
06.09.2026
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
3 : 1
30.08.2026
Валенсия
60' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Премьер-лига 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Испания. Примера 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Лига наций 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Валенсия
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 88'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
1' - 90'
17'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
11.09.2026
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 5
06.09.2026
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
3 : 1
30.08.2026
Валенсия
60' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
0 : 1
25.08.2026
Бетис
1' - 55'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
0 : 0
22.08.2026
Сельта
1' - 83'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
2
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
1
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
1
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
Фото
Только у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
3
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+