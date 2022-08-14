Тибо Вльетинк - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Тибо
|Фамилия
|Вльетинк
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Тибо
|Фамилия
|Вльетинк
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оуд-Хеверли
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2023
|69' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|11.11.2022
|80' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|5:0
|Серен (Серен)
|05.11.2022
|88' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|04.09.2022
|81' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|21.08.2022
|58' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:3
|Оуд-Хеверли (Левен)
|14.08.2022
|46' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)