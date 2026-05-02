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Бельгия. Про-Лига
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Оуд-Хеверли
Тибо Вльетинк
Статистика
€ 450 тыс
Тибо Вльетинк - статистика
Оуд-Хеверли
19 августа 1997 (29)
#77 | Защитник
178 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Оуд-Хеверли
9
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Вестерло
3 : 3
02.05.2026
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
25.04.2026
Шарлеруа
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
21.04.2026
Вестерло
1' - 70'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Антверпен
2 : 0
18.04.2026
Оуд-Хеверли
66' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
24.01.2026
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Сент-Труйден
1 : 0
18.01.2026
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
08.11.2025
Оуд-Хеверли
1' - 29'
28'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
31.08.2025
Стандард
1' - 61'
26'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Дендер
0 : 1
24.08.2025
Оуд-Хеверли
46' - 90'
78'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
15.08.2025
Генк
69' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Антверпен
3 : 1
10.08.2025
Оуд-Хеверли
71' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Юнион СЖ
5 : 0
03.08.2025
Оуд-Хеверли
72' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.07.2025
Шарлеруа
Был в запасе
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