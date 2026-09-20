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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Порту
Пабло Росарио
Статистика
€ 8 млн
Пабло Росарио - статистика
Порту
7 января 1997 (29), Амстердам
#13 | Полузащитник
188 см
Доминиканская Республика | Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
3 : 1
20.09.2026
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Каза Пиа
1 : 4
12.09.2026
Порту
1' - 90'
45'
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 2
08.09.2026
Манчестер Сити
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
04.09.2026
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Академика де Визеу
0 : 3
29.08.2026
Порту
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Португалия. Примейра 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025
Лига Европы 2025/2026
Португалия. Кубок 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Франция. Лига 1 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
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Лига чемпионов 2021/2022
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Голландия. Эредивизие 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Голландия. Эредивизие 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Голландия. Эредивизие 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Команда
И
Г
П
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Порту
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 2
08.09.2026
Манчестер Сити
1' - 90'
90'
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