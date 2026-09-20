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€ 8 млн

Пабло Росарио - статистика

Порту
7 января 1997 (29), Амстердам
#13 | Полузащитник
188 см
Доминиканская Республика | Нидерланды
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
3 : 1
20.09.2026
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Каза Пиа
1 : 4
12.09.2026
Порту
1' - 90'
45'
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 2
08.09.2026
Манчестер Сити
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
04.09.2026
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Академика де Визеу
0 : 3
29.08.2026
Порту
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Порту
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 2
08.09.2026
Манчестер Сити
1' - 90'
90'
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