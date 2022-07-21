Сотирис Папаяннопулос - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Сотирис
|Фамилия
|Папаяннопулос
|Команда
|АИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 сентября 1990 (32 года)
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Сотирис
|Фамилия
|Папаяннопулос
|Команда
|АИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 сентября 1990 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АИК
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|АИК (Стокгольм)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|71'
|18.08.2022
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|3:0
|АИК (Стокгольм)
|11.08.2022
|1' -121'
|Шкендия (Тетово)
|1:2
(2:3)п
|АИК (Стокгольм)
|04.08.2022
|1' -90'
|АИК (Стокгольм)
|1:1
|Шкендия (Тетово)
|27.07.2022
|1' -122'
|АИК (Стокгольм)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|21.07.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:2
|АИК (Стокгольм)
|39'