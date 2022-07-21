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    Сотирис Папаяннопулос - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Сотирис
    Фамилия Папаяннопулос
    Команда АИК
    Состав Основной
    Родной город Стокгольм
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 сентября 1990 (32 года)
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
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