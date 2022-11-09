Леандро Баррейро - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Леандро
|Фамилия
|Баррейро
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 2000 (23 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Леандро
|Фамилия
|Баррейро
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 2000 (23 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Майнц
|1:0
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|33'
|24.02.2023
|1' - 90'
|Майнц
|4:0
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Байер
|2:3
|Майнц
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|45' 79'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Майнц
|3:1
|Аугсбург
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|24'
|04.02.2023
|1' - 89'
|Унион
|2:1
|Майнц
|Германия. Бундеслига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|21
|2
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|33'
|24.02.2023
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|4:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|19.02.2023
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Майнц (Майнц)
|45' 79'
|11.02.2023
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|3:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|24'
|04.02.2023
|1' -89'
|Унион (Берлин)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|28.01.2023
|1' -62'
|Майнц (Майнц)
|5:2
|Бохум (Бохум)
|57'
|25.01.2023
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:2
|Боруссия (Дортмунд)
|21.01.2023
|1' -86'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|79'
|13.11.2022
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|09.11.2022
|74' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|0:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|29.10.2022
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|6:2
|Майнц (Майнц)
|21.10.2022
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|5:0
|Кельн (Кельн)
|15.10.2022
|1' -88'
|Вердер (Бремен)
|0:2
|Майнц (Майнц)
|08.10.2022
|65' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|01.10.2022
|1' -66'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|53'
|16.09.2022
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Герта (Берлин)
|10.09.2022
|1' -64'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|4:1
|Майнц (Майнц)
|04.09.2022
|1' -58'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:1
|Майнц (Майнц)
|39'
|27.08.2022
|66' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:3
|Байер (Леверкузен)
|20.08.2022
|88' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:2
|Майнц (Майнц)
|14.08.2022
|65' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:0
|Унион (Берлин)
|06.08.2022
|62' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:2
|Майнц (Майнц)