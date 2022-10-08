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    Филлип Менцель - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Филлип
    Фамилия Менцель
    Команда Аустрия К
    Состав Основной
    Родной город Киль
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 августа 1998 (24 года)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Аустрия К 3:0 Альтах Австрия. Бундеслига, 20 тур
    25.02.2023 1' - 90' Штурм 1:2 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 19 тур
    18.02.2023 1' - 90' Аустрия К 0:3 Вольфсберг Австрия. Бундеслига, 18 тур
    12.02.2023 1' - 90' Аустрия 3:1 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия К 19 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 3:0 Альтах (Альтах)
    25.02.2023 1' -90' Штурм (Грац) 1:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    18.02.2023 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    12.02.2023 1' -90' Аустрия (Вена) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    13.11.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:1 Зальцбург (Зальцбург)
    05.11.2022 1' -90' Рид (Рид) 2:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    29.10.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 2:3 Тироль (Ваттенс)
    22.10.2022 1' -90' Рапид (Вена) 0:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    15.10.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:3 ЛАСК (Линц)
    08.10.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 2:1 Аустрия Л (Лустенау)
    02.10.2022 1' -90' Хартберг (Хартберг) 2:3 Аустрия К (Клагенфурт)
    17.09.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 1:4 Аустрия К (Клагенфурт)
    11.09.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:2 Штурм (Грац)
    04.09.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 3:4 Аустрия К (Клагенфурт)
    28.08.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 3:3 Аустрия (Вена)
    13.08.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:0 Рид (Рид)
    07.08.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 2:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    31.07.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:1 Рапид (Вена)
    90'
    23.07.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
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