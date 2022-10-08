Филлип Менцель - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Филлип
|Фамилия
|Менцель
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киль
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 августа 1998 (24 года)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Филлип
|Фамилия
|Менцель
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киль
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 августа 1998 (24 года)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Аустрия К
|3:0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Штурм
|1:2
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Аустрия К
|0:3
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Аустрия
|3:1
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия К
|19
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|25.02.2023
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|1:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|18.02.2023
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|12.02.2023
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|13.11.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.11.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|29.10.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:3
|Тироль (Ваттенс)
|22.10.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|0:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|15.10.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|08.10.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|02.10.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:3
|Аустрия К (Клагенфурт)
|17.09.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|11.09.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:2
|Штурм (Грац)
|04.09.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|28.08.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:3
|Аустрия (Вена)
|13.08.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:0
|Рид (Рид)
|07.08.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|31.07.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Рапид (Вена)
|90'
|23.07.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)