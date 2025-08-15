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Саарбрюккен
Филлип Менцель
Статистика
€ 400 тыс
Филлип Менцель - статистика
Саарбрюккен
18 августа 1998 (28), Киль
#13 | Вратарь
192 см
Германия
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И
Г
П
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К
Саарбрюккен
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Кубок, 1 раунд
Саарбрюккен
1 : 3
15.08.2025
Магдебург
1' - 90'
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