Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Динамо Хьюстон
Марсело Сараччи
Статистика
€ 2 млн
Марсело Сараччи - статистика
Динамо Хьюстон
23 апреля 1998 (28)
#4 | Защитник
172 см
Уругвай
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Аргентина. Примера 2025
Клубный чемпионат мира 2025
Лига Европы 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Шотландия. Премьер-лига 2025/2026
Аргентина. Примера 2024
Копа Судамерикана 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
Кубок Либертадорес 2023
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Турция. Суперлига 2020/2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Турция. Суперлига 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 21 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
20.08.2026
Динамо Хьюстон
75' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
1
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
Фото
Только у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
3
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
2
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
4
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
3
Видео
Сафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+