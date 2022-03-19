Марсело Сараччи - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Марсело
|Фамилия
|Сараччи
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Марсело
|Фамилия
|Сараччи
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леванте
|3
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2022
|1' -63'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:4
|Леванте (Валенсия)
|26' 55'
|15.05.2022
|1' -76'
|Леванте (Валенсия)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|35'
|12.05.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|6:0
|Леванте (Валенсия)
|06.05.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|30.04.2022
|57' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|21.04.2022
|77' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|1:4
|Леванте (Валенсия)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:3
|Барселона (Барселона)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|3:1
|Леванте (Валенсия)