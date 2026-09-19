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Бундеслига 2026/2027
Команды
Боруссия М
Флориан Нойхаус
Статистика
€ 2,50 млн
Флориан Нойхаус - статистика
Боруссия М
16 марта 1997 (29)
#10 | Полузащитник
183 см | 74 кг
Германия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия М
3 : 4
19.09.2026
Майнц
1' - 64'
11'
62'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
5 : 0
12.09.2026
Боруссия М
Был в запасе
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия М
1
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия М
3 : 4
19.09.2026
Майнц
1' - 64'
11'
62'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
5 : 0
12.09.2026
Боруссия М
Был в запасе
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