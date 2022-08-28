Лукас Мюль - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Мюль
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1997 (26 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Мюль
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1997 (26 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Рид
|1:3
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|51'
|25.02.2023
|1' - 66'
|Аустрия
|3:0
|Хартберг
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Аустрия Л
|1:0
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|80' - 90'
|Аустрия
|3:1
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:3
|Аустрия (Вена)
|51'
|25.02.2023
|1' -66'
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Хартберг (Хартберг)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|12.02.2023
|80' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|09.10.2022
|1' -72'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|50'
|02.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:3
|Штурм (Грац)
|18.09.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Рид (Рид)
|11.09.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:3
|Аустрия (Вена)
|03.09.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|28.08.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:3
|Аустрия (Вена)
|21.08.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|13.08.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|07.08.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)
|31.07.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)