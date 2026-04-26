Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Лукас Мюль - статистика

Винтертур
27 января 1997 (29)
#5 | Защитник
189 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Винтертур
15
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Винтертур
0 : 2
11.04.2026
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лозанна-Спорт
2 : 1
04.04.2026
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Винтертур
0 : 2
22.03.2026
Базель
1' - 67'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Люцерн
1 : 2
15.03.2026
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Сьон
1 : 1
07.03.2026
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Винтертур
1 : 1
03.03.2026
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
28.02.2026
Винтертур
1' - 90'
38'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Винтертур
0 : 3
25.02.2026
Тун
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Янг Бойз
6 : 1
14.02.2026
Винтертур
61' - 90'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Цюрих
3 : 0
11.02.2026
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Винтертур
1 : 1
07.02.2026
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Винтертур
2 : 1
31.01.2026
Лозанна-Спорт
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Лугано
4 : 1
24.01.2026
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
2 : 0
14.01.2026
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
5 : 0
22.11.2025
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Винтертур
0 : 1
08.11.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Винтертур
4 : 2
01.11.2025
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
3 : 0
28.10.2025
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Винтертур
2 : 2
25.10.2025
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Грассхоппер
2 : 2
24.08.2025
Винтертур
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
09.08.2025
Винтертур
1' - 90'
48'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Винтертур
1 : 1
02.08.2025
Янг Бойз
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лозанна-Спорт
3 : 2
27.07.2025
Винтертур
82' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
1
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
2
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
1
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
4
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
3
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+