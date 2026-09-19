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Бундеслига 2026/2027
Команды
Фрайбург
Лукас Хелер
Статистика
€ 3 млн
Лукас Хелер - статистика
Фрайбург
10 июля 1994 (32)
#9 | Нападающий
183 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
2 : 2
19.09.2026
Фрайбург
84' - 90'
88'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
5 : 0
12.09.2026
Боруссия М
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
4 : 1
30.08.2026
Вердер
73' - 90'
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Германия. Бундеслига 2025/2026
Германия. Кубок 2025/2026
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Германия. Бундеслига 2023/2024
Германия. Кубок 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Германия. Бундеслига 2022/2023
Германия. Кубок 2022/2023
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Германия. Кубок 2020/2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрайбург
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
2 : 2
19.09.2026
Фрайбург
84' - 90'
88'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
5 : 0
12.09.2026
Боруссия М
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
4 : 1
30.08.2026
Вердер
73' - 90'
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