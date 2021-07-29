Стиан Грегерсен - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Стиан
|Фамилия
|Грегерсен
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Стиан
|Фамилия
|Грегерсен
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|1' -120'
|Мольде (Мольде)
|1:1
(3:4)п
|Трабзонспор (Трабзон)
|119'
|05.08.2021
|1' -83'
|Трабзонспор (Трабзон)
|3:3
|Мольде (Мольде)
|57'
|29.07.2021
|1' -68'
|Серветт (Женева)
|2:0
|Мольде (Мольде)