Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,50 млн

Николас Опоку - статистика

Касымпаша
8 ноября 1997 (28), Кумаси
#20 | Защитник
190 см
Гана
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Касымпаша
30
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Касымпаша
1 : 0
17.05.2026
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Генчлербирлиги
3 : 2
09.05.2026
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
1 : 1
03.05.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
24.04.2026
Касымпаша
46' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Касымпаша
1 : 0
19.04.2026
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Гезтепе
3 : 3
12.04.2026
Касымпаша
84' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 0
04.04.2026
Кайсериспор
80' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ
2 : 1
19.03.2026
Касымпаша
59' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
1 : 0
15.03.2026
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
1 : 1
08.03.2026
Касымпаша
1' - 90'
71'
Турция. Суперлига, 24 тур
Касымпаша
0 : 3
28.02.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Фенербахче
1 : 1
23.02.2026
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Газиантеп
2 : 1
09.02.2026
Касымпаша
1' - 90'
83'
Турция. Суперлига, 20 тур
Касымпаша
0 : 1
30.01.2026
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Трабзонспор
2 : 1
23.01.2026
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
0 : 0
18.01.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Галатасарай
3 : 0
21.12.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша
0 : 0
12.12.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
07.12.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Касымпаша
1 : 3
29.11.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
21'
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.11.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
0 : 2
08.11.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
3 : 2
02.11.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
1 : 1
26.10.2025
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
2 : 0
20.10.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
1 : 1
05.10.2025
Коньяспор
1' - 90'
82'
Турция. Суперлига, 7 тур
Ризеспор
1 : 2
28.09.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
1 : 1
21.09.2025
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
0 : 0
17.09.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Карагюмрюк
0 : 1
13.09.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 3
30.08.2025
Газиантеп
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
0 : 1
18.08.2025
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
2 : 1
09.08.2025
Касымпаша
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
1
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
2
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
1
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
4
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
3
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+