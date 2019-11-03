Николас Опоку - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Опоку
|Команда
|Амьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кумаси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Опоку
|Команда
|Амьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кумаси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|7
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.01.2020
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:2
|Удинезе (Удине)
|12.01.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.01.2020
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|21.12.2019
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|15.12.2019
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|07.12.2019
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|01.12.2019
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Удинезе (Удине)
|24.11.2019
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|10.11.2019
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|СПАЛ (Феррара)
|03.11.2019
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|27.10.2019
|1' -32'
|Аталанта (Бергамо)
|7:1
|Удинезе (Удине)
|7' 32'
|20.10.2019
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Торино (Турин)
|06.10.2019
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|74'
|24.09.2019
|78' -89'
|Верона (Верона)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Брешиа (Брешиа)
|14.09.2019
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|01.09.2019
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:3
|Парма (Парма)
|25.08.2019
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Милан (Милан)