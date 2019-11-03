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    Николас Опоку - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Николас
    Фамилия Опоку
    Команда Амьен
    Состав Основной
    Родной город Кумаси
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 7 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.01.2020 Был в запасе Милан (Милан) 3:2 Удинезе (Удине)
    12.01.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    06.01.2020 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Удинезе (Удине)
    21.12.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    15.12.2019 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:1 Удинезе (Удине)
    07.12.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Наполи (Неаполь)
    01.12.2019 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Удинезе (Удине)
    24.11.2019 1' -90' Сампдория (Генуя) 2:1 Удинезе (Удине)
    10.11.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 СПАЛ (Феррара)
    03.11.2019 1' -90' Дженоа (Генуя) 1:3 Удинезе (Удине)
    27.10.2019 1' -32' Аталанта (Бергамо) 7:1 Удинезе (Удине)
    7' 32'
    20.10.2019 1' -90' Удинезе (Удине) 1:0 Торино (Турин)
    06.10.2019 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Удинезе (Удине)
    74'
    24.09.2019 78' -89' Верона (Верона) 0:0 Удинезе (Удине)
    21.09.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Брешиа (Брешиа)
    14.09.2019 1' -90' Интер (Милан) 1:0 Удинезе (Удине)
    01.09.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:3 Парма (Парма)
    25.08.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Милан (Милан)
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