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    Николо Дзаньоло - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Николо
    Фамилия Дзаньоло
    Команда Галатасарай
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 июля 1999 (23 года)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 30,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 13 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.01.2023 1' -65' Милан (Милан) 2:2 Рома (Рим)
    45'
    04.01.2023 1' -60' Рома (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    13.11.2022 1' -90' Рома (Рим) 1:1 Торино (Турин)
    09.11.2022 1' -78' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Рома (Рим)
    26'
    06.11.2022 1' -90' Рома (Рим) 0:1 Лацио (Рим)
    31.10.2022 1' -58' Верона (Верона) 1:3 Рома (Рим)
    45'
    23.10.2022 1' -90' Рома (Рим) 0:1 Наполи (Неаполь)
    17.10.2022 68' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Рома (Рим)
    90'
    09.10.2022 1' -46' Рома (Рим) 2:1 Лечче (Лечче)
    01.10.2022 1' -86' Интер (Милан) 1:2 Рома (Рим)
    54'
    18.09.2022 1' -90' Рома (Рим) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    12.09.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:2 Рома (Рим)
    22.08.2022 1' -45' Рома (Рим) 1:0 Кремонезе (Кремона)
    14.08.2022 1' -78' Салернитана (Салернитана) 0:1 Рома (Рим)
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