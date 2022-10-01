Николо Дзаньоло - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Николо
|Фамилия
|Дзаньоло
|Команда
|Галатасарай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 1999 (23 года)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 30,00
млн
|Имя
|Николо
|Фамилия
|Дзаньоло
|Команда
|Галатасарай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 1999 (23 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|13
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2023
|1' -65'
|Милан (Милан)
|2:2
|Рома (Рим)
|45'
|04.01.2023
|1' -60'
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|13.11.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|09.11.2022
|1' -78'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Рома (Рим)
|26'
|06.11.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|0:1
|Лацио (Рим)
|31.10.2022
|1' -58'
|Верона (Верона)
|1:3
|Рома (Рим)
|45'
|23.10.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|17.10.2022
|68' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Рома (Рим)
|90'
|09.10.2022
|1' -46'
|Рома (Рим)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|01.10.2022
|1' -86'
|Интер (Милан)
|1:2
|Рома (Рим)
|54'
|18.09.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Рома (Рим)
|22.08.2022
|1' -45'
|Рома (Рим)
|1:0
|Кремонезе (Кремона)
|14.08.2022
|1' -78'
|Салернитана (Салернитана)
|0:1
|Рома (Рим)