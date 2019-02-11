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    Рафаэль Двамена - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Рафаэль
    Фамилия Двамена
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леванте 4 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2019 1' -90' Леванте (Валенсия) 2:2 Атлетико (Мадрид)
    27.04.2019 Был в запасе Барселона (Барселона) 1:0 Леванте (Валенсия)
    24.04.2019 Был в запасе Леванте (Валенсия) 4:0 Бетис (Севилья)
    21.04.2019 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:2 Эспаньол (Барселона)
    14.04.2019 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 3:1 Леванте (Валенсия)
    10.03.2019 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    04.03.2019 Был в запасе Леганес (Леганес) 1:0 Леванте (Валенсия)
    24.02.2019 73' -90' Леванте (Валенсия) 1:2 Реал (Мадрид)
    16.02.2019 Был в запасе Сельта (Виго) 1:4 Леванте (Валенсия)
    11.02.2019 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:0 Леванте (Валенсия)
    02.02.2019 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    26.01.2019 Был в запасе Севилья (Севилья) 5:0 Леванте (Валенсия)
    20.01.2019 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    04.01.2019 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:2 Жирона (Жирона)
    23.12.2018 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 2:1 Леванте (Валенсия)
    24.11.2018 Был в запасе Уэска (Уэска) 2:2 Леванте (Валенсия)
    20.10.2018 Был в запасе Реал (Мадрид) 1:2 Леванте (Валенсия)
    06.10.2018 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Леванте (Валенсия)
    02.09.2018 69' -90' Леванте (Валенсия) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    27.08.2018 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:2 Сельта (Виго)
    17.08.2018 90' -90' Бетис (Севилья) 0:3 Леванте (Валенсия)
    90'
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