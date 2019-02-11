|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леванте
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2019
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Атлетико (Мадрид)
|27.04.2019
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|24.04.2019
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|4:0
|Бетис (Севилья)
|21.04.2019
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)
|14.04.2019
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|10.03.2019
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|04.03.2019
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|24.02.2019
|73' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|16.02.2019
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:4
|Леванте (Валенсия)
|11.02.2019
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:0
|Леванте (Валенсия)
|02.02.2019
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|26.01.2019
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|5:0
|Леванте (Валенсия)
|20.01.2019
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|04.01.2019
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Жирона (Жирона)
|23.12.2018
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|24.11.2018
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|2:2
|Леванте (Валенсия)
|20.10.2018
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:2
|Леванте (Валенсия)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Леванте (Валенсия)
|02.09.2018
|69' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|27.08.2018
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:2
|Сельта (Виго)
|17.08.2018
|90' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:3
|Леванте (Валенсия)
|90'