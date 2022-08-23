Мохаммед Салису - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Салису
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 октября 1999 (23 года)
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Салису
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 октября 1999 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Саутгемптон
|1:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Брентфорд
|3:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|1' -88'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|24.01.2023
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|90'
|11.01.2023
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|20.12.2022
|1' -63'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Линкольн (Линкольн)
|09.11.2022
|1' -46'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
(6:5)п
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Кембридж Юнайтед (Кембридж)
|0:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)