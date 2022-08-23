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    Мохаммед Салису - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Мохаммед
    Фамилия Салису
    Команда Саутгемптон
    Состав Основной
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 октября 1999 (23 года)
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Саутгемптон 1:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 26 тур
    11.02.2023 1' - 90' Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 1' - 90' Брентфорд 3:0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 22 тур
    90'
    Статистика по турнирам
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