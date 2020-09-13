Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хави Мойяно - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Хави
    Фамилия Мойяно
    Состав Без клуба
    Родной город Хаен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 72
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.09.2020 1' -14' Бетис (Севилья) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    13.09.2020 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    • Читайте нас: 
    11